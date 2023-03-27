郭台銘展開科技經濟開拓之旅 首站將訪美12天

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘今 (27) 日宣布，展開「科技經濟開拓之旅」，晚間啟程前往美國進行 12 天的訪問，預計 4 月 7 日返台後，接下來將規劃一系列的訪日等行程。

郭台銘透過辦公室發出聲明表示，隨著國際情勢日漸複雜，台灣區域安全議題，屢屢被端上檯面討論。不僅美國，其他主要的民主同盟國家，也逐漸重視亞太區域安全問題、區域衝突的潛在風險，相對凸顯台灣在全球合作體系，具有關鍵性角色。

郭台銘指出，對於當前經濟發展所面臨的困境、科技迭代發展的快速與變化，與世界局勢的不確定因素，始終憂心忡忡。經過深思熟慮，決定啟動「科技經濟開拓之旅」，以美國為首站，冀望透過 12 天的訪問，建構台美合作策略、強化台灣與世界經濟合作的可能性。

據悉，郭台銘此趟美國行聚焦推動科技與經濟實質的合作關係，將涵蓋科技 (OPEN AI)、經濟、醫療和創新科技人才培育等領域。除了前往華府拜會重要人士之外，還將前往美國排名前三大的智庫——布魯金斯學會 (Brookings Institution) 演講。

另外，郭台銘也受邀前往馬里蘭大學談論工業 AI、哈佛大學醫學院及商學院會見兩院院長及與該校台灣同學會等組織舉行座談。同時也會到玉山協會華府、舊金山灣區和洛杉磯分會，發表演講，內容包含國際政治的演變、台灣未來國際政策的定位、經濟和科技 (AI) 產業的演變，與台灣轉型升級的發展等議題。

郭台銘表示，希望透過這次訪美，把過去四十年在美經商、投資所累積的人脈及資源整合，轉化為台灣未來在科技、經濟、產業轉型發展與世界合作全面接軌的養分。並藉著與多家企業和知名學術機構的合作，為台灣目前面臨地緣政治的區域風險，提供因應之道。