大同6MW儲能案場今正式啟用 估明年增至100MW

大同 (2371-TW) 今 (20) 日宣布，100% 投資子公司大同智能繼日前取得台電冬山超高壓變電所儲能案，今日也正式啟用在桃園觀音自建 6MW 的輔助服務案場，不僅是全台第一座「增強型動態調頻備轉」(E-dReg) 儲能系統，也獲得 IEC / CNS 62933-5-2 安全認證。

大同副董吳振隆表示，公司自 2018 年投入大型儲能系統技術，去年在桃園大園興建的 4MW dReg 調頻備轉輔助服務儲能系統，是台電日前市場交易平台最早上線的案場。

大同看好，E-dReg 儲能系統具電力調頻與尖離峰電能移轉複合功能，可有效強化電網韌性及緩解尖峰供電壓力，是台灣儲能發展的重要里程碑。

大同也預計，明年底前將完成建置共計超過 100MW 的儲能系統，為台灣供電品質增添助力。

大同補充，與 dReg 儲能系統相較，E-dReg 除了能夠快速調節電網頻率，更增加尖離峰電能移轉的功能，藉由儲能系統將日間發電的電能儲存，並於用電尖峰時刻移轉電能，有效調節尖峰與離峰的電力需求，發揮削峰填谷的作用，達到舒緩夜尖峰台電供電壓力，以優化電網供電品質。

為確保系統與場域人員的安全，繼大園儲能案場通過業界嚴格的 UL9540 儲能系統安全性現地認證，大同此次也獲得在業界極具代表性的認證機構 Bureau Veritas 集團針對併網型儲能系統所頒發的 IEC/CNS 62933-5-2 現地安全性試驗證書，並於啟用典禮現場授證，讓該案成為全台第一座獲得 BV 國際認證的 E-dReg 儲能系統案場。