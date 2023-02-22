中國國台辦：支持台企在A股上市 兩岸16直航點仍不通

中國國台辦周三（22 日）表示，支持符合條件的台企在 A 股上市，為台商提供更多元金融服務，國台辦並說，兩岸 16 直航點仍不通，仍未獲蔡英文政府正面回覆。

本月 28 日適逢《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》上路五周年，國台辦發言人朱鳳蓮周三在記者會上說明支持台胞、台企同等待遇的工作成果，她說，支持符合條件的台企在 A 股上市，為台胞、台商提供更多元高效的金融服務。

朱鳳蓮表示，去年有 10 家台企在 A 股上市，數量寫下歷來新高，目前在 A 股上市的台企家數累計達 59 家。

國台辦、國家發改委、工信部、商務部已批准在廣西、四川、湖北、江西、湖南、重慶設立六個海峽兩岸產業合作區，在山東設立海峽兩岸新舊動能轉換產業合作區，在福建廈門和泉州、安徽合肥設立海峽兩岸集成電路產業合作試驗區。朱鳳蓮說，這些措施有助於吸引台企集聚發展，也有助於有需求的台企向中西部地區轉移，融入新發展格局，從拓展中國內需市場中搶占更多商機。

中國近期督促蔡英文政府恢復兩岸 16 個直航點。本月初，中國航空主管部門循兩會協議聯繫渠道促請台灣優先恢復廣州等 16 個兩岸直航航點。

對此，朱鳳蓮說，目前仍未獲台灣正面回覆。中國政府希望台灣以兩岸同胞福祉為依歸，儘快取消人為限制，恢復兩岸空中客運直航正常化。

朱鳳蓮表示，中國政府積極支持兩岸航空業者大幅增加兩岸航線航班，由航空公司自主動態調整航班安排。本月 13 日至 19 日，兩岸航線執行客運航班共 214 班，雖較 1 月 8 日前的每周不到 100 班增加不少，但相較於 2020 年前每周最高 890 班的兩岸定期航班，目前運力難以滿足兩岸民眾需要。在民進黨當局單方面限制下，目前中國僅有北京、上海、廈門、成都等四個兩岸直航航點，兩岸往來仍相當不便。

目前中國政府希望優先恢復廣州、深圳、南京、無錫、杭州、寧波、武漢、福州、合肥、重慶、長沙、鄭州、海口、西安、瀋陽、哈爾濱等 16 個兩岸直航航點。

與此同時，兩岸「小三通」四條客運航線已全面復航。2 月 19 日 10 時，搭載 59 名旅客的「吉順 9 號」，從馬祖白沙啟航，前往連江黃岐客運碼頭，並於當日 12 時 30 分從連江返回馬祖，中斷三年的黃岐至馬祖「小三通」客運航線恢復通航。

至此，四條「小三通」客運航線全部復航，為金門、馬祖民眾往返兩岸提供更多便利。