陸委會：兩岸恢復深圳、廣州等10個直航點 3/10起上路

陸委會今 (9) 日宣布，在兩岸疫情風險可控下，規劃開放 10 個定期航班航點，分別為深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州，主要以商務交流旅運及台商密集地區優先，明 (10) 日起實施；至於評估有需求但尚無條件恢復定期航班的航點，暫時規劃採申請包機，包括瀋陽、無錫等 13 個航點。

陸委會今天會同交通部、衛福部召開記者會，公布「恢復兩岸空運客運航點之規劃」。陸委會發言人詹志宏表示，此次規劃是依照商務交流旅運優先、台商密集區優先、航點區域逐步擴大、雙方業者營運量能及航班衡平等原則進行評估。

根據規劃內容，兩岸共計 10 個航點恢復定期航班，分別為廣州、深圳、重慶、南京、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州，每周航權班次分配方面，我方 110 班、陸方 99 班。

對於評估有需求但尚無條件恢復定期航班的航點，暫規劃採申請包機方式，共計 13 個航點，分別為瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州。

陸委會指出，定期航班航點規劃自 3 月 10 日開始實施，至於包機航點由交通部盡速於近日內公布執行細節後實施。

陸委會強調，本次規劃基本上已綜合各方面考量，並盡量將陸方日前提出的恢復航點建議納入，可以說展現了我方最大的善意。由於疫後兩岸交流的恢復及秩序維護，需要雙方共同努力，希望可在此次恢復航點的基礎上，逐步增加雙方的善意及良性互動。

陸委會補充，在恢復航點討論過程中，政策上已確定將於清明節前開放「小三通」 客運中轉，至於執行細節及配套作業，由陸委會於下週公布。