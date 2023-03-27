盤中速報 - 尼得科超眾(6230)急拉2.46%報145.5元，成交36張

尼得科超眾(6230-TW)近5分K漲速2.46%，27日09:05報145.5元，成交36張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
尼得科超眾(6230-TW)近5日股價上漲9.77%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲5.29%。台灣加權指數上漲2.99%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-48 張
- 外資買賣超：-48 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+27 張
- 融券增減：0 張
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投組標的成分
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