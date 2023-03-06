國安基金何時退場？ 財長：4月例會討論後再決定

金管會日前宣布取消限空令，市場關注國安基金是否也會跟進退場？對此，財政部長莊翠雲今 (6) 日答詢時說，國安基金將在 4 月召開例行會議，屆時委員會將審視國內外經濟情勢，再由委員會決議是否退場或繼續護盤。

台股在電子股領軍下，突破近期區間整理，終場上漲 155 點，收在 15763.51 點，創下 9 個月來新高，隨著台股盤勢逐漸穩定，金管會 2 月 23 日宣布，2 月 24 日起取消股市限空令。

立法院財委會今天審查疫後特別預算案，國民黨立委賴士葆質詢時問，金管會已經取消股市限空令，國安基金是否也會跟著退場？對此，莊翠雲表示，目前台股成交量十分穩定，指數也在 15000 點左右；至於國安基金是否退場，必須等 4 月召開例行會議，由委員討論後才能決定。

國安基金從去 (2022) 年 7 月 13 日進場護盤，截至去年 12 月 31 日共歷經 121 天交易日，合計投入 545.08 億元，動用金額為史上第三高。

根據國安基金委員會所公布的財報，截至去年第三季共約斥資 112.08 億元進場護盤，但因應國際股市震盪，台股在外資強力賣壓下，讓國安基金強化加碼力道，光是第四季就砸了 433 億元的銀彈進場買股護盤。

統計至去年 12 月底止，國安基金帳上未實現損失共約 11.67 億元，加上股息收入約 2 億元，帳面仍有近 10 億元虧損，但隨著台股反彈，研判國安基金帳面獲利應該已經轉正。