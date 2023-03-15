〈財委會質詢〉台股穩了？財長喊話：國安基金持續盯場 籲投資人對股市要有信心

美股回神，台股今 (15) 日也跟著重拾多頭動能，財政部長莊翠雲今天受訪時強調，國銀對美國矽谷銀行等曝險部位很低，國安基金至今仍在場內，將持續觀察國內外政經情勢，呼籲投資人對台股中長期走勢要有信心。

莊翠雲今天赴立法院財委會進行業務報告，她在會前受訪時說，美國 14 日公布的 CPI(消費者物價指數) 年增率約 6%，符合市場預期，美股也因此應聲上漲，目前看來股市是往好的方向走。

莊翠雲進一步指出，台股與美股有相當程度的連結，這兩天美股動盪，台股也難免受影響，但同時也強調，國安基金目前仍在場內，會持續觀察國內外經濟情勢變化，適時的穩定盤勢 ，呼籲市場對台股中長期走勢要有信心。

至於美國矽谷銀行倒閉事件，莊翠雲則說，美國相關單位已在第一時間出面喊話，強調存款戶的存款相當安全，並對銀行提出定期融資計畫，預期矽谷銀行倒閉事件對市場衝擊將逐漸縮小。

莊翠雲也引述中央銀行、金管會的說法，強調矽谷銀行倒閉事件不會造成系統性風險，而且不論是國銀、公股銀行對於矽谷銀行曝險部位很低，對市場影響很小。

美股四大指數齊揚，激勵台股跟著回神，早盤大漲近 150 點，大盤指數重新收復 15500 點整數關卡，包括半導體、金融、觀光等電金傳三大族群同步走揚。