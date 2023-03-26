新纖估逐季成長到Q3 食品包裝級R-PET通過國內認證添動能

新纖 (1409-TW) 表示，化纖市況漸漸回溫，加上第二、三季邁入瓶用聚酯旺季，公司看好營運到第三季都將逐季成長。此外，新纖近日取得衛服部食藥署的「食品容器具包裝之 PET 再製酯粒原料」核可，再生環保產品添動能。

新纖表示，化纖受惠品牌客戶庫存去化告一段落，化纖需求脫離谷底，第二季可望回升，固聚則有民生基本需求加持，狀況維持穩定，隨第二季邁入旺季前備貨需求升溫、第三季進入旺季下，營運可望逐季回溫。

而因應再生聚酯 (R-PET) 需求增加，新纖也積極擴產，台灣新增 1 條產線 9 月投產，年產產能將從現在約 2 萬噸提升至 3 萬噸，泰國廠第二季也有新產能開出。

台灣食藥署去年 5 月公布「食品容器具包裝之 PET 再製酯粒原料」審核辦法，經回收之聚對苯二甲酸乙二酯 (PET) 食品容器產品，以清洗、切碎、 熔融、去污等製程，再製為酯粒且通過評估者，可供作製造食品器具容器包裝之原材料。

除了新纖外，另一大廠遠東新 (1402-TW) 也在去年 12 月獲得全台第一家食藥署核可之企業，通過「食品容器具包裝之 PET 再製酯粒原料」辦法而目前遠東新也是全球前三大的食品級 R-PET 製造商。