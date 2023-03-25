Fed及我央行升息、友達看面板剛需回溫 本周大事回顧

聯準會 (Fed) 本周召開利率會議，宣布調升 1 碼，並調升基準利率走廊，而我國央行也決議升息半碼，為連續第 5 度升息，另外，產業方面，友達看好面板剛性需求回溫，東元、正新展望樂觀，巨大估庫存有挑戰。

Fed 看通膨仍高 今年將不降息

聯準會 (Fed) 本周召開利率會議宣布調升 1 碼，並調升基準利率走廊到 4.75% 至 5% 區間，儘管短期因應金融體系擴大資產負債表，但仍持續大幅縮減資產負債表，不會停止縮表而造成政策扭曲。

針對金融業動盪，聯準會主席鮑爾指出，少數銀行突然陷入艱難的處境，促使聯準會、美國財政部、聯邦存款保險公司 (FDIC) 採取果斷行動，準備動用所有工具來確保銀行系統的安全，目前美國銀行系統的存款流動有所穩定，銀行系統健康且具有韌性。

台灣央行連 5 度升息 幅度半碼

中央銀行昨 (23) 日召開第一季理監事會議，會後決議再升息半碼 (0.125 個百分點)，其中，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率將分別調升為 1.875%、2.25% 和 4.125%，為連續第 5 度升息，自去年啟動升息循環以來，累計已升 3 碼。

友達看好剛需回溫 PC 面板出現急單

面板大廠友達表示，目前看到剛性需求回溫，客戶頻率變高，不只電視面板有急單，資訊產品也有看到，像是電腦面板 4-5 月就可望看到好轉，整體報價也趨於正向。

東元電動車今年營收成長 3 倍 墨西哥廠年底投產

東元布局電動車效益顯現，隨著國內的國產電動巴士計畫 (DMIT) 上路，今年營收貢獻有望成長三倍，此外，為擴大北美市場，加上提升整體供應鏈效率，將在墨西哥設置新廠，預計年底投產。

正新看輪胎業谷底翻揚 旗下瑪吉斯成 BMW 1 系列原配輪胎供應商

正新輪胎表示，隨著中國解封，今年中國市場需求也將回升，輪胎業可說是已從谷底翻揚；此外，正新旗下瑪吉斯輪胎 (MAXXIS) 近期也傳捷報，與 BMW 集團新車款合作已進入另一個新階段，成為 BMW 1 系列車款指定新車配套輪胎。

高通擴大來台下單 台封測、測試介面業者受惠

高通因應地緣政治風險，持續調整供應鏈，預計明年對台採購金額將攀升至 3000 億元以上，續創新高，其中，封測領域過去多在新加坡與中國地區下單，現則將部分生產移至台灣，封測廠如日月光投控與京元電，以及測試介面的精測、穎崴都可望受惠。

大客戶比亞迪傳減產 胡連緊盯

中國電動車大廠比亞迪傳出工廠砍班減產，引發市場擔憂車市動能轉弱，對此，比亞迪主要供應鏈之一的車用端子廠胡連表示，客戶農曆年後至今的訂單並未出現變化，不過會持續密切關注後續狀況。

歐美市場庫存高、去化慢 巨大估今年旺季泡湯

國際自行車展本周開展，巨大表示，疫情後的歐美市場仍干擾中低階自行車終端去庫存狀況，對營運形成重大挑戰，歐美市場的自行車庫存消化速度比原預期來得慢，庫存比想像中來得高，預期今年營運遜色，只會優於 2019 年的疫情前表現。