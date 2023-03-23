〈普發6000來了〉登記入帳需雙證件資料 專案結束後一個月全數刪除

普發現金 6000 元登記入帳，必須提供身分證、健保卡卡號等重要個資，引發外界對於個資保護等疑慮，對此財政部、數位部說，雙證件資料是為了檢核身分，會有嚴密資料保護機制，強調在普發現金專案結束後一個月，相關資料就會刪除。

普發現金登記入帳的預先登記已在 22 日正式開跑，民眾如欲上網登記必須提供身分證與健保卡卡號等資料，對此數位部今 (23) 日透過臉書發文說明，之所以需要雙證件資料，就跟申辦電信門號需要雙證件一樣，目的是為了防止有心人偽冒盜領。

財政部、數位部表示，民眾輸入雙證件資料後，登記入帳官網會檢核民眾輸入的健保卡號與身分證字號之匹配性，只要身分證與健保卡號的號碼非屬同一人，6000 元官網會拒絕將資料登載，保護民眾申領 6000 元的權益。

財政部與數位部強調，普發現金上網登記的資料，只限於「本次發放資料檢核使用」，且數位部對此設有嚴密的資料保護機制，包括資料傳輸全程加密、使用資料須獲得授權、資料存放以加密方式儲存。

財政部、數位部表示，相關資料在普發現金專案執行結束後一個月，預估將在 2024 年 2 月底前，登記入帳所蒐集的相關個人資料就會立即刪除，絕不保存。

事實上，包括 1922 疫苗預約平台，疫苗施打登記，都必須同時輸入身分證字號、健保卡號做為預約登入；此外，使用手機申報綜所稅，以行動電話認證登入要使用身分證字號加上健保卡號搭配手機號碼做為身分確認登入，孩童防疫家庭補貼也與這次普發現金專案一樣，必須輸入身分證字號與健保卡號。

普發現金登記入帳的預先登記，今天開放身分證、居留證尾數號碼 2、3 號者上網登記，根據官網統計，截至今天下午 2 點，共有 1892954 人上網登記。

