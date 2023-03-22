〈普發6000來了〉運作順暢 線上登記首日人數已破百萬

全民普發現金 6000 元「登記入帳」線上預先登記今 (22) 日開跑，根據官網最新統計，截至下午 8 點為止，上線登記人數已突破百萬人，官網從上午開放以來，運作相當順暢。

全民普發現金 6000 元「登記入帳」今天上午 8 點起，開放身分證、居留證字號尾數為 0 跟 1 的民眾登記，上線 2 個小時登記人次已超過 32 萬人，統計到下午 8 點，登記人數已經達 1038646 人，突破百萬人。

根據數位發展部規劃，普發現金「登記入帳」線上登記系統，從今天起到 26 日，為期 5 天將以身分證或居留證尾數進行分流登記，22 日由尾數為 0 或 1 號者打頭陣，明 (23) 日由尾數 2、3 登記，24 日由尾數為 4、5 者登記，25 日則開放尾數為 6、7 號者登記，26 日將由 8、9 號者登記；27 日起則開放所有符合領取資格者登記。

另外，財政部表示，為辦理普發現金作業，分別建置全民共享普發現金登記網站 (https://6000.gov.tw) 及宣導網站 (https://pro.6000.gov.tw)，將民眾登記入帳作業與查找宣導資訊作業分別由不同的網站提供服務，以避免民眾上網登記領取時造成網路壅塞，達到分流目的。

其中登記網站 (https://6000.gov.tw) 係提供民眾線上登記作業、登記狀態與入帳狀態查詢及修改入帳金融機構帳號等功能。

至於宣導網站 (https://pro.6000.gov.tw) 則提供民眾查找全民共享普發現金政策、領取方式、最新消息與常見問題等資訊，兩個網站可相互連結，民眾可依需求分別瀏覽，皆為全民共享普發現金官網。

財政部強調，全民共享普發現金登記網站的 6000 是數字 0，並非英文字母 o；政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」，且 gov 前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字；結尾也不會有 com)。

此外，政府也不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，更不可能用電話要求到 ATM 或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙，如遇可疑網站或訊息，立即撥打 165 反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。