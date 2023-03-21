〈普發6000來了〉網路登記認清網址 財部跨部會打詐封鎖偽冒網站

全民普發現金 6000 元明 (22) 日開放網路預先登記，為防堵詐騙集團以「釣魚網站」手法詐騙，財政部攜手數位發展部、財金公司組成專案小組，透過 24 小時監控；另外，數發部、與財團法人台灣網路資訊中心 (TWNIC) 也會合作進行網站封鎖作業。

財政部表示，全民共享普發現金宣導網站 (https://pro.6000.gov.tw) 並已設置防詐騙專區，提供民眾防詐騙資訊、影片、懶人包等資訊，該網站也提供內政部警政署 165 全民防騙網 (https://165.npa.gov.tw) 連結供民眾檢舉使用，以達政府行政作業一致，且可即時通報警政署，加速案件處理。

財政部表示，民眾如果收到釣魚詐騙網站訊息、可疑電話或不明簡訊，可撥打 165 反詐騙諮詢專線或前往 165 全民防騙網 (https://165.npa.gov.tw/) 檢舉通報；釣魚網站資訊也可透過使用的瀏覽器或手機 App 檢舉回報至 google、microsoft 或 Line 官方系統進行審核及封鎖，以防再有民眾受騙。

如果真的遭詐騙，可直接洽鄰近派出所報案並於備案後索取報案三聯單，後續將由內政部警政署及法務部調查局查處並進入偵辦程序。

財政部提醒，普發現金登記網站正確官網網址為「https://6000.gov.tw」(6000 是數字 0，不是英文字母 o；而政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov 前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字；結尾也不會有 com)。

財政部強調，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到 ATM 或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打 165 反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。