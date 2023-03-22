〈普發6000來了〉首日逾32萬人登記 22日亡歿者遺屬可代領

全民普發現金「登記入帳」今 (22) 日開放預先登記，統計到上午 10 點為止已有 32 萬 8198 人登記；財政部表示，除了今 (2023) 年底前出生的新生兒可領取外，22 日 (含當天) 亡歿的民眾，也能由遺屬代領。

但財政部表示，遺屬代領前必須先電洽 1988 專線，確認已亡歿民眾符合領取資格後，將由財金公司根據代領人提供的資料，傳真到代領遺屬指定的郵局，協助遺屬領取現金。

財政部表示，代領遺屬必須提供包括：亡歿者的死亡證明與身分證等文件，並確認領取現金的郵局，完成資料與身分檢核後，再由遺屬攜帶亡歿者的死亡證明、身分證件、代領切結書及代領人身分證明等資料到指定郵局領取現金。

普發現金「登記入帳」線上登記系統已在今天上午 8 點開放，今天起到 26 日將以身分證或居留證尾數進行分流登記，22 日由尾數為 0 或 1 號者登記，23 日由尾數 2、3 登記，24 日由尾數為 4、5 者登記，25 日則開放尾數為 6、7 號者登記，26 日則由 8、9 號者登記；27 日起則開放所有符合領取資格者登記。

此外，普發現金的宣導官網及客服專線「1988」已在 20 日上午 10 點正式上線，客服作業委託具備 1988 紓困振興客服經驗團隊辦理，透過集中、整合性管理，了解民眾需求並提升服務品質與效率，及時解決民眾疑問，避免遭不實或詐騙資訊誤導。

根據財政部規劃，普發現金發放方式採「登記入帳」、「ATM 領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「特定偏鄉造冊發放」等 5 種方式，民眾可透過網路進入 6000 官網（https://6000.gov.tw）點選「最新消息」，即可連結至宣導網站查詢「誰能領」、「如何領」、「常見問題」、「最新消息＆法規」、「防詐騙專區」等資訊或撥打 1988 免付費客服專線獲得即時服務。