指控Block詐欺 興登堡宣布放空 華爾街分析師：外行人的報告

數位支付 Block (SQ-US) 被興登堡研究 (Hindenburg Research) 點名放空。繼周四 (23 日) 下跌 15% 之後，在周五 (24 日) 盤前交易又下跌了 4%。華爾街繼續爬梳興登堡的放空報告。

Hindenburg Research 對這家由億萬富翁多爾西 (Jack Dorsey) 創立和領導的公司提出欺詐指控。

該研究指責 Block「主動針對消費者和政府進行欺詐、規避監管，將掠奪性貸款和費用偽裝成革命性技術，並以誇大的指標誤導投資者」。

Block 對此提出反擊，但並未如投資人預期的那麼嚴厲，更讓市場對該公司業務的質疑不斷。

Truist 分析師傑佛瑞 (Andrew Jeffrey) 表示：「我們認識 Block 的管理團隊多年，並且對該公司討論、管理和披露其 Cash App 業務細節的方式充滿信心。雖然我們認為 Cash App 會引發一些欺詐，就像任何其他 P2P 支付工具一樣，但我們認為這家美國最先進的金融科技公司之一極不可能進行系統性欺詐。」

他說，「還須強調的是，Cash App 的大部分毛利是由現金卡產生的，這需要合法的銀行帳戶。雖然任何人都可以申請卡片，但仍需像任何銀行卡一樣進行身份驗證，像是 SSN 和駕照。據我們所知，使用虛假的 SSN 將無法使用 Cash 的全部功能。就 Cash App 欺詐存在的程度而言，我們認為身份驗證要求足以確保核心獲利能力不會受到實質性影響。」

花旗分析師克里斯天森 (Peter Christiansen) 指出：「我們已經研究過這份空頭報告，該報告指稱在 Cash App 帳戶建立和持續欺詐監控等方面存在不當合規標準。雖然 Block 與任何其他金融機構一樣，無法控制什麼人們用什麼錢做什麼，該報告提出了兩個重要的問題：(i) Cash App 欺詐和用戶驗證是否符合監管和行業標準；(ii) 如果沒有，Cash App 的成長、營收獲得和用戶參與度，是否源自大量用戶認為該平台沒有充分的欺詐和用戶驗證控制的結果。」

他說，「此外，Block 的使命是服務那些欠缺服務的人群，比例性也是 一個高度相關的考慮因素。我們期望 Block 的回應和反駁會更詳細，只說『尋求法律行動』可能不足以解決投資人的擔憂。」

Keybanc 分析師貝克 (Josh Beck) 則指出：「總而言之，我們認為這份空頭報告沒有任何價值，將該報告視為來自一個菜鳥產業局外人的觀察，他們不熟悉金融科技業的標準運作方式和原則或更廣泛的監管結構。」