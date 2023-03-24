鉅亨美股雷達：德意志銀行CDS攀高重燃銀行業擔憂 Block遭狙擊後方舟持續買進

美股重要看點：

德意志銀行信用違約交換 (CDS) 大幅攀高，似乎再次引發了人們對歐洲銀行業健康狀況的擔憂。德意志銀行大跌，美股主要銀行盤前也承壓，美股期指周五盤前走弱。

本周美股仍圍繞對銀行界的憂心上下動盪，過去 4 個交易日累計，道瓊和標普 500 指數分別上漲約 0.8%，而那斯達克指數上漲 1.4%。

過去幾天投資者還關注聯準會的利率決策，最終升息 25 基點，基本符合市場預期。聯準會主席鮑爾暗示升息已近結束，但今年不會降息，他還表示，信貸狀況已經收緊，這可能會給經濟帶來壓力。

美國財政部長葉倫周四修正國會證詞，如有必要，未來可能會再次部署支持矽谷銀行和 Signature Bank 客戶的聯邦緊急行動，確保銀行存款安全。她的修正說法安撫了市場情緒，由於周三她表示，財政部並未研究擴大聯邦存款保險，造成股市急瀉。

中東投資者對於再投資全球銀行變得更加戒慎，其中有些機構在瑞士信貸集團危機中受創最重。了解情況的銀行家和律師表示，該地區的主權財富基金和其他投資者被市場動盪嚇壞了，它們可能會對涉及外國金融公司的交易更加謹慎。

隨著對銀行業的擔憂繼續衝擊全球市場，截至 3 月 22 日當周，存放在美國貨幣市場基金的資金量創下紀錄新高。根據 Investment Company Institute (ICI) 的數據，截至 3 月 22 日當周，大約有 1174 億美元流入美國貨幣市場基金，總資產規模達到了前所未有的 5.132 兆美元。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 2 月耐用品訂單月率初值，預期 0.2%，前值 - 4.5%

重要個股動態：

1. Block(SQ-US)

興登堡調查公司 (Hindenburg Research) 又把獵槍瞄準推特 (Twitter) 聯合創始人多西 (Jack Dorsey) 的線上支付公司 Block。該機構周四發布一份報告指出，Block 誇大用戶數量，低估獲客成本。

Block 稱該報告具有誤導性，並表示將探討對興登堡採取法律行動。Cathie Wood 的三支基金，包括旗艦 ARK Innovation ETF (ARKK)，選擇在大跌時買進 Block。Wood 的基金總共花費了 2100 萬美元購買了 Block 股票。

SQ 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 蘋果 (AAPL-US)

知情人士指出，蘋果計劃每年斥資 10 億美元製作院線電影。此舉是蘋果提升其在好萊塢知名度，並吸引訂閱用戶使用其串流媒體計畫的一部分。

知情人士表示，蘋果已與電影工作室接洽，希望在今年推出幾部在影院上映的電影。

蘋果在過去幾年相比， 在電影上的投資顯著增加。以前大部份蘋果的原創電影不是在串流服務上獨家，就是在有限的電影院上映。知情人士指出，蘋果誓言將電影在數千間電影院上映至少一個月，但該計畫仍未最終敲定。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 微軟 (MSFT-US)

與微軟公司深度合作的 OpenAI 周四宣布，將提供 ChatGPT 的官方外掛程式，並讓它能夠聯網訪問即時數據，如此一來，將極大地擴展這一聊天機器人的功能。

ChatGPT 先前一直受到限制，它只能由既有的資料庫提取資訊，可供其訓練的資料庫只有到 2021 年之前的資料。OpenAI 表示，外掛不僅可以讓機器人瀏覽網頁，還可以與特定網站互動，使用第三方服務。在公告中，公司表示，這幾乎就像讓其他服務成為 ChatGPT 的「耳目」。