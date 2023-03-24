鉅亨美股雷達：德意志銀行CDS攀高重燃銀行業擔憂 Block遭狙擊後方舟持續買進

美股重要看點：
德意志銀行信用違約交換 (CDS) 大幅攀高，似乎再次引發了人們對歐洲銀行業健康狀況的擔憂。德意志銀行大跌，美股主要銀行盤前也承壓，美股期指周五盤前走弱。
本周美股仍圍繞對銀行界的憂心上下動盪，過去 4 個交易日累計，道瓊和標普 500 指數分別上漲約 0.8%，而那斯達克指數上漲 1.4%。
過去幾天投資者還關注聯準會的利率決策，最終升息 25 基點，基本符合市場預期。聯準會主席鮑爾暗示升息已近結束，但今年不會降息，他還表示，信貸狀況已經收緊，這可能會給經濟帶來壓力。
美國財政部長葉倫周四修正國會證詞，如有必要，未來可能會再次部署支持矽谷銀行和 Signature Bank 客戶的聯邦緊急行動，確保銀行存款安全。她的修正說法安撫了市場情緒，由於周三她表示，財政部並未研究擴大聯邦存款保險，造成股市急瀉。
中東投資者對於再投資全球銀行變得更加戒慎，其中有些機構在瑞士信貸集團危機中受創最重。了解情況的銀行家和律師表示，該地區的主權財富基金和其他投資者被市場動盪嚇壞了，它們可能會對涉及外國金融公司的交易更加謹慎。
隨著對銀行業的擔憂繼續衝擊全球市場，截至 3 月 22 日當周，存放在美國貨幣市場基金的資金量創下紀錄新高。根據 Investment Company Institute (ICI) 的數據，截至 3 月 22 日當周，大約有 1174 億美元流入美國貨幣市場基金，總資產規模達到了前所未有的 5.132 兆美元。
美股前一交易日漲跌：
- 美股道瓊指數上漲 75.14 點，或 0.23%，收 32,105.25 點。
- 那斯達克指數上漲 117.44 點，或 1.01%，收 11,787.4 點。
- 標普 500 指數上漲 11.75 點，或 0.3%，收 3,948.72 點。
- 費城半導體指數上漲 82.65 點，或 2.67%，收 3,174.36 點。
今日重要總經數據：
- 美國 2 月耐用品訂單月率初值，預期 0.2%，前值 - 4.5%
重要個股動態：
1. Block(SQ-US)
興登堡調查公司 (Hindenburg Research) 又把獵槍瞄準推特 (Twitter) 聯合創始人多西 (Jack Dorsey) 的線上支付公司 Block。該機構周四發布一份報告指出，Block 誇大用戶數量，低估獲客成本。
Block 稱該報告具有誤導性，並表示將探討對興登堡採取法律行動。Cathie Wood 的三支基金，包括旗艦 ARK Innovation ETF (ARKK)，選擇在大跌時買進 Block。Wood 的基金總共花費了 2100 萬美元購買了 Block 股票。
2. 蘋果 (AAPL-US)
知情人士指出，蘋果計劃每年斥資 10 億美元製作院線電影。此舉是蘋果提升其在好萊塢知名度，並吸引訂閱用戶使用其串流媒體計畫的一部分。
知情人士表示，蘋果已與電影工作室接洽，希望在今年推出幾部在影院上映的電影。
蘋果在過去幾年相比， 在電影上的投資顯著增加。以前大部份蘋果的原創電影不是在串流服務上獨家，就是在有限的電影院上映。知情人士指出，蘋果誓言將電影在數千間電影院上映至少一個月，但該計畫仍未最終敲定。
3. 微軟 (MSFT-US)
與微軟公司深度合作的 OpenAI 周四宣布，將提供 ChatGPT 的官方外掛程式，並讓它能夠聯網訪問即時數據，如此一來，將極大地擴展這一聊天機器人的功能。
ChatGPT 先前一直受到限制，它只能由既有的資料庫提取資訊，可供其訓練的資料庫只有到 2021 年之前的資料。OpenAI 表示，外掛不僅可以讓機器人瀏覽網頁，還可以與特定網站互動，使用第三方服務。在公告中，公司表示，這幾乎就像讓其他服務成為 ChatGPT 的「耳目」。