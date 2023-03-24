鼎炫去年EPS 15.75元 擬現金減資每股退還2元+配息2元給股東

衡器暨專業 EMI 材料廠商鼎炫 - KY(8499-TW) 最新財報出爐，2022 年全年稅後純益達 8.17 億元，創新高，年增 11.38%，每股純益達 15.75 元，公司對去年盈餘每股擬配發 2 元股息，同時，鼎炫 - KY 擬現金減資 20%，每股退還股款 2 元，等於原股東將拿回每股 4 元現金。

鼎炫 - KY 今 (24) 日並通過重要人事案，董事長傅青炫免兼總經理，總經理職缺由財務長康再鑫出任，今天起生效。

鼎炫 - KY 新任總經理康再鑫。(圖：鼎炫 - KY 提供)

鼎炫 - KY 的 2022 年第四季營收爲 4.52 億元，毛利率 53.06%，季增 12.03 個百分點，年增 5.37 個百分點，稅後純益爲 2.2 億元，季減 2.47%，年增 17.78%，單季每股純益 4.24 元。

鼎炫 - KY 的 2022 年全年營收爲 23.09 億元，毛利率 45.99%，年減 6.11 個百分點，稅後純益達 8.17 億元，創新高，年增 11.38%，每股純益達 15.75 元。

鼎炫 - KY 對 2023 年全年營運看法偏向保守，同時因旗下 EMI 材料廠隆揚電子在中國股市 IPO，鼎炫 - KY 對廠隆揚電子的持股由 92% 稀釋爲 69%，造成鼎炫 - KY 認列來自隆揚電子的獲利貢獻減少，因此鼎炫 - KY 以現金減資縮減本身股本 20%，以拉高來自隆揚電子的對每股貢獻度。

鼎炫 - KY 在完成現金減資 20% 之後，股本將降至 4.15 億元。

同時，鼎炫 KY 去年盈餘每股純益達 15.75 元，盈餘僅配發每股 2 元現金，盈餘配發率只有 12.7%，遠低於上一年每股 14.14 元配發 8 元現金的 57% 配發率，鼎炫 - KY 主管指出，面對市場環境的變化，將以保留下來的盈餘資金進行相關產業的投資爭取獲利回報。

鼎炫 - KY 已成立聚赫新材子公司進行 5G 新材料研發，公司並持續評估材料及模切產能擴充計畫。