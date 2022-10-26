〈台商大陸IPO熱〉鼎炫旗下隆揚將IPO 將擴產並推進生產5G材料

鼎炫 - KY (8499-TW) 旗下隆揚電子 10 月 31 日將在深圳交易所 IPO，並已完成掛牌前承銷作業，總計募集人民幣 15.95 億元 (約新台幣 70 億元)，鼎炫今 (26) 日召開法說會指出，本次籌資將擴大隆揚現有 EMI 材料產能及自動化生產，並向前推進到 5G 應用材料。

爲因應台 EMS 廠分別赴東南亞設立生產據點，鼎炫 - KY 董事長傅青炫今天也在法說會中指出，隆揚電子在 2023 年首季將赴越南設立產品模切生產據點。

隆揚本次上市承銷價爲每股人民幣 22.5 元，上市時股本爲 2.83 億元人民幣，市值人民幣 63.79 億元 (約新台幣 280 億元)。鼎炫 - KY 在隆揚電子本次完成上市前釋股後，對隆揚持股將降爲 69.04%。

隆揚電子材料產品涵蓋電磁波屏蔽材料，電磁波吸波材料，絕緣材，緩衝材料等，為 IT 行業的電磁波屏蔽，絕緣隔離，吸震緩衝和散熱等問題提供綜合解決方案，並在華東及重慶設立有生產線支援 EMS 的 NB、平板等產品生產，也是美系品牌大廠的認證供應高，目前也取得 16949 認證，積極開發新能源汽車、面板等客戶應用。

隆揚除 EMI 材料，也以新團隊返台投資成立新公司，布局石墨散熱材料開發，鼎炫 - KY 主管指出，隆揚電子在台新投資 1.3 億元成立子公司聚赫新材公司，地點位在竹南，主要致力開發石墨散熱材料，除致力材料開發能力，並掌握生產能力。

鼎炫認為，2023 年的成長動能在於對於 5G 材料及汽車的應用屏蔽、散熱材料出貨。