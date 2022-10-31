〈台商大陸IPO熱〉鼎炫-KY旗下隆揚電子深圳掛牌首日股價破發

鼎炫 - KY (8499-TW) 旗下隆揚電子 (301389-SZ) 今 (31) 日在深圳交易所以每股人民幣 22.5 元掛牌，但股價開盤隨即跌破承銷價，盤中跌幅達 10% 以上。

隆揚電子本次上市時股本人民幣 2.83 億元，市值人民幣 63.79 億元 (約新台幣 280 億元)，鼎炫 - KY 在隆揚完成上市釋股，對隆揚電子持股將降爲 69.04%。鼎炫也與臻鼎 - KY(4958-TW) 並列兩岸同時有子公司在中國掛牌的電子廠。

隆揚電子本次掛牌，總計募集人民幣 15.95 億元 (約新台幣 70 億元)，將擴大現有 EMI 材料產能及自動化生產，並推進至 5G 應用材料，並預計 2023 年首季將赴越南設立產品模切生產據點。

隆揚電子材料產品涵蓋電磁波屏蔽材料，電磁波吸波材料，絕緣材，緩衝材料等，為 IT 行業的電磁波屏蔽，絕緣隔離，吸震緩衝和散熱等問題提供綜合解決方案，並在華東及重慶設立有生產線支援 EMS 的 NB、平板等產品生產，也是美系品牌大廠的認證供應商，也積極開發新能源汽車、面板等客戶應用。

隆揚除 EMI 材料，也以新團隊返台投資 1.3 億元成立新子公司聚赫新材，布局石墨散熱材料開發，地點位於竹南，主要致力開發石墨散熱材料。