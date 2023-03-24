慧洋-KY每股將發現金股利6.5元 配息率約46%

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (24) 日董事會通過 111 年度盈餘分配案，每股預計將配發現金股利 6.5 元，配息率約 46%，以今日收盤價 63.7 元計算，現金殖利率 10.2%。

慧洋連 2 年賺超過 1 個股本，去年全年合併營收 249.1 億元，年增 29.96%，稅後純益達 105.69 億元，年增 28.19%，每股純益 (EPS)14.16 元，再創獲利新高記綠。

慧洋說明，除落實獲利與股東分享，也同步積極改善財務結構，由於產業特性和穩定建造新船，長期以來負債比重偏高，但去年負債比已從過去 60-70%，降至 50% 以下，財務結構更優質健全。

展望後市，慧洋表示， 2 月下旬起 BDI 運價指數已開始回升，再加上第二季南美穀物旺季將至，目前旗下約 70 艘以上的指數連結船舶，可望受惠。

而在船隊布局上，為配合日趨嚴謹的環保法規，慧洋於今日董事會決議，以總金額不超過 6600 萬美元再購入 2 艘環保節能新船 (40,000 DWT/Handy)，並將出售 1 艘舊船出售 (58,120 DWT/Supramax，船齡約 11 年)，另有其他 3 艘舊船正在洽詢中，期持續汰舊換新維持船隊最佳狀態。

慧洋今年預計將陸續交付 7 艘節能新船，另尚有 8 艘新船訂單，慧洋預期，今年固定租約可有 5.88% 的換約漲幅。