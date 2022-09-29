〈台商大陸IPO熱〉鼎炫旗下隆揚下月底深圳掛牌 鮮活果汁子公司也送件

鼎炫 - KY (8499-TW) 旗下隆揚電子獲准 IPO，預計在深圳交易所掛牌交易的時間爲 10 月 25 至 31 日間，隆揚若順利完成在深圳創業板上市，鼎炫 - KY 將與臻鼎 - KY(4958-TW) 同列在中國、台灣雙掛牌的電子廠。

在海外來台第一上市的 KY 公司中，還有鮮活 - KY(1256-TW) 旗下持股 87.1% 的蘇州鮮活飲品，也向深圳交易所送件申請掛牌。

隆揚目前正積極準備上市承銷，今年前 9 月獲利約人民幣 1.3-1.5 億元，較去年同期衰退 13.04% 到持平。

隆揚電子材料產品涵蓋電磁波屏蔽材料，電磁波吸波材料，絕緣材，緩衝材料等，為 IT 行業的電磁波屏蔽，絕緣隔離，吸震緩衝和散熱等問題提供綜合解決方案。

隆揚也是在 EMI 產品行業中，少數從上游原材料開發，到中游模切加工一貫整合作業廠商，並在華東及重慶設立有生產線支援 EMS 的 NB、平板等產品生產，目前也積極開發汽車、面板等客戶應用。

隆揚除 EMI 材料，也以新團隊返台投資成立新公司，布局石墨散熱材料開發，鼎炫 - KY 主管指出，隆揚電子在台新投資 1.3 億元成立子公司聚赫新材公司，地點位在竹南，主要致力開發石墨散熱材料，除致力材料開發能力，並掌握生產能力。