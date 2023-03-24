鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估下修至23.91元，預估目標價為375元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對群聯(8299-TW)做出2023年EPS預估：中位數由24.31元下修至23.91元，其中最高估值29.22元，最低估值5.81元，預估目標價為375元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 29.22 37.03 31.23
最低值 5.81 17.93 31.23
平均值 22.15 29.64 31.23
中位數 23.91 30.37 31.23

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 58,232,000 70,051,000 64,445,430
最低值 43,580,000 49,390,000 64,445,430
平均值 51,656,870 60,066,570 64,445,430
中位數 51,316,390 60,594,230 64,445,430

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 27.71 41.34 44.14 23.05
營業收入
(單位：新台幣千元)		 60,256,142 62,557,192 48,496,522 44,693,441

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/8299/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+34.95%

$13,495

原投組報酬率

+27.75%

$12,775

投組標的成分

  • 40%

    振曜

    6143

  • 20%

    毅嘉

    2402

  • 20%

    欣技

    6160

  • 10%

    威強電

    3022

  • 10%

    施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)C-累積

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞