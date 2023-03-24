鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估下修至23.91元，預估目標價為375元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對群聯(8299-TW)做出2023年EPS預估：中位數由24.31元下修至23.91元，其中最高估值29.22元，最低估值5.81元，預估目標價為375元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|29.22
|37.03
|31.23
|最低值
|5.81
|17.93
|31.23
|平均值
|22.15
|29.64
|31.23
|中位數
|23.91
|30.37
|31.23
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|58,232,000
|70,051,000
|64,445,430
|最低值
|43,580,000
|49,390,000
|64,445,430
|平均值
|51,656,870
|60,066,570
|64,445,430
|中位數
|51,316,390
|60,594,230
|64,445,430
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|27.71
|41.34
|44.14
|23.05
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|60,256,142
|62,557,192
|48,496,522
|44,693,441
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/8299/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。