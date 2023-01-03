長聖去年12月營收連10個月成長 全年創新高

長聖 (6712-TW) 在多元細胞治療產品布局下，去 (2022) 年 12 月營收 6051 萬元，月增 0.68%、年增 15.27%，連續 10 個月正成長；全年營收 6.27 億元，年增 42.99%，單月、全年營收續創新高。

長聖旗下異體臍帶間質幹細胞新藥 UMSC01，已獲得美國 FDA 與台灣 TFDA 同意用來治療多發性硬化症，並執行一 / 二期臨床試驗，只要做完一期臨床試驗並經安全性委員會同意後，則可直接進入二期 a 臨床試驗，預計縮短新藥 1-2 年開發期程。

多發性硬化症為影響大腦與脊髓的神經退化性疾病，會造成保護神經纖維、協助訊息傳遞的髓鞘受損，進而使得病患喪失行動能力、身體感到麻木、刺痛與疼痛等症狀，是導致患者失能的慢性疾病，目前尚無可治癒此病的藥品，只能減少復發及延緩神經損傷，因神經或髓鞘細胞死亡後是無法再生。

根據研究顯示，幹細胞有望扭轉多發性硬化症病程治療方法，長聖研究團隊以臍帶間質幹細胞治療多發性硬化症，有望阻止該疾病惡化，將以臨床試驗來驗證幹細胞療法在多發性硬化症之修復潛力。

從國際資料來看，全球約有 200 萬名多發性硬化症患者，而台灣約有近 2000 名病友。根據工研院產科國際所報告指出，2019 年多發性硬化症藥物全球市場規模約 230 億美元，預計 2024 年將高達 297 億美元，2019-2024 年複合成長率 5.2%。