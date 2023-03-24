〈普發6000來了〉3/27~10/31不分流 開放全民上網登記

疫後特別預算案今 (24) 日在立法院三讀通過，財政部表示，全民共享普發現金的官網已在 22 日開放登記入帳，27 日起不限身分證及居留證字號尾數，一律可上網登記，登記日期將在 10 月 31 日截止。

根據財政部、數位部規劃，普發現金登記入帳已在 22 日開放登記，首日由身分證及居留證字號為 0、1 者登記，23 日由尾數為 2、3 者登記，24 日由尾數 4、5 號者登記，25 日由尾數 6、7 號者登記，26 日則開放由尾數 8、9 號者登記。

財政部表示，27 日起到 10 月 31 日止，不限身分證統一編號或居留證統一證號尾數，均可隨時上網進行登記入帳，只是以登記入帳方式領取者，預計 4 月 6 日就會開始陸續入帳，比 ATM、郵局領取等方式早。

財政部指出，登記入帳方式，免出門，且 24 小時均可上網登記，省時省力，安全快速領取現金，籲請民眾多加利用。

財政部強調，普發現金系統平台符合行政院「高」等級資通系統防護基準之控制措施，相關資訊傳輸及儲存均嚴格加密保護，專案結束後一個月刪除，絕不保存。

財政部表示，將會同數位發展部嚴密管理與保護本專案所蒐集個資，確保資料安全，請各位民眾放心多利用登記入帳方式領取 6000 元。