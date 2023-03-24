〈焦點股〉下半年市況好轉 DRAM族群量價齊揚

記憶體市況可望於第一季落底、第二季價格止穩或持平，在美國記憶體大廠美光周四大漲逾 5% 的激勵下，台股 DRAM 族群今 (24) 日也強勢表態，南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、品安 (8088-TW)、威剛 (3260-TW)、群聯 (8299-TW) 等相關個股獲買盤青睞，呈現量價齊揚。

南亞科今天吸引買盤進駐，盤中勁揚逾 8%，最高來到 64.7 元，創逾 9 個月新高，截至午盤，成交量已超過 2.3 萬張；華邦電盤中上漲逾 3%，最高衝上 25.75 元；旺宏 (2337-TW) 也有 2% 的漲幅，最高來到 34.8 元。

記憶體模組廠品安也獲得多頭力挺，股價一度逼近漲停，最高來到 31.7 元，午盤成交量超過 9200 張。威剛已獲外資連 5 買，今天股價續揚，漲幅一度超過 3%，最高衝上 79.3 元，直逼 80 元大關，攀上近 1 年以來新高。

此外，NAND 控制晶片大廠群聯同獲買盤青睞，股價上漲逾 3%，最高來到 380 元，為 9 個多月來的高點。

南亞科總經理李培瑛本周稍早表示，今年上半年將是 DRAM 市況最差的時候，第一季價格將較前季走跌，第二季可能進一步下滑，但跌價幅度可望逐季縮小，預期下半年市況可望好轉，回溫幅度仍須觀察通膨、俄烏戰爭及疫情等情況。

華邦電總經理陳沛銘透露，目前有許多商用電腦及消費電子急單湧入，加上中國解封，預期第一季 DRAM 價格將落底，但跌幅可能達雙位數，第二季價格可望止穩，甚至持平，產能利用率估較第一季提升 10 個百分點，至於 NOR Flash 市況則相對平穩。