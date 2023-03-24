〈商品報價〉出口銷售不佳 黃豆期貨下挫2%

芝加哥三大農產品黃豆、小麥及玉米期貨周四 (23 日) 全面收低，其中黃豆因美國出口銷售數據不佳，加上巴西黃豆豐收進入市場而下挫 2%，盤中一度觸及 4 個月新低。

芝加哥 5 月黃豆期貨 (SCON) 下跌 2%，報每英斗 14.195 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 1.39% 至 25.965 美元。

美國農業部周四發布出口銷售報告，截至 3 月 16 日單周，美國黃豆總出口銷量僅 35.15 萬噸，低於市場預期，且 2022/23 年度黃豆淨銷售量為 15.25 萬噸，較前周銳減 77%。

分析師表示，隨著巴西黃豆收割工作進入尾聲，美國黃豆出口面臨更激烈的競爭，23 日發布的出口報告就是證明，投機基金持有大量黃豆與豆粕的淨多單，使得豆價極易受到多頭平倉的衝擊。

芝加哥 5 月小麥期貨 (WCON) 下挫 0.2%，報每英斗 6.62 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 下跌 0.44%，報 6.72 美元。

美國芝加哥 5 月玉米期貨 (CCON) 轉跌 0.3%，報每英 6.3175 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 0.25%，報 24.4 美元。

交易商稱，美國黃豆市場下挫，為玉米帶來比價壓力，因為每年春季玉米都要與黃豆競爭耕地，兩者價格相互影響。不過玉米出口銷售良好，抑制下跌的空間。

美國農業部表示，私人出口商報告向中國銷售了 12.3 萬噸玉米，在 2022/23 年度交付，這是自 14 日開始，第七度發布單日銷售報告，累計對中國出口 254.8 萬噸玉米。

交易商認為，中國對美國玉米的需求增加，可能是對巴西第二季玉米生產以及黑海穀物出口協議僅展延 60 天的擔憂。