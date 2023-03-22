〈商品報價〉市場謹慎等待Fed升息 黃小玉全面走跌

市場謹慎等待美國聯準會 (Fed) 周三的升息態度，芝加哥三大農產品黃豆、玉米及小麥周二 (21 日) 全面下跌，其中小麥因美國冬小麥良率改善而跌幅擴大，下跌 2.5%。

美國農業部作物報告顯示，截至 3 月 20 日，美國主要產地堪薩斯州的冬麥作物的優良率為 19%，較上周增加 2 個百分點。

芝加哥 5 月小麥期貨 (WCON) 下跌 2.5%，報每英斗 6.8325 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 下跌 2.13%，報 6.89 美元。

美國芝加哥 5 月玉米期貨 (CCON) 下跌 0.5%，報每英 6.3 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 0.93%，報 24.52 美元。

芝加哥 5 月黃豆期貨 (SCON) 下跌 1.3%，報每英斗 14.67 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 1.03% 至 26.81 美元。

消息方面，巴西上調黃豆產量預估，從先前的 1.53 億噸提高至創新高的 1.55 億噸，黃豆出口也將達到 9600 萬噸，使黃豆價格下挫。

此外，中國海關數據顯示，今年前二月，中國黃豆進口量年增 16% 至 1617 萬噸，創下歷來的同期新高。美國農業部駐北京參贊最新報告預估，2023/24 年度，中國黃豆進口量將為 9700 萬噸。