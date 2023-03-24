〈財報〉Chewy Q4活躍顧客減少 毛利率近期恐已觸頂 股價重挫逾7%

美寵物電商 Chewy (CHWY-US) 公布財報後，遭德意志銀行分析師下調股票評級，周四 (23 日) 股價重挫 7% 以上。

Chewy 2022 會計年度第四季 (1/29 止) 調整後每股獲利 16 美分，反轉去年同期調整後虧損為 11 美分的局面。然而，第四季活躍顧客人數為 2040 萬，自上季的 2050 萬的人數下降。

2022 全年度毛利率年增 28%。

管理層在致股東的信中表示，公司持續擁有定價優勢，且供應鏈計畫有所進展，因而斬獲此業績成果。

針對 2023 財年，該公司預期淨銷售將介在 111 億美元至 113 億美元之間，高於 2022 年的 101 億美元。

然而，德意志銀行分析師 Lee Horowitz 周四發布報告指出，Chewy 今年前景表明，雖然情況好轉，但用戶增長最好的情況也僅是不溫不火，這點最令人擔憂。

Horowitz 將對 Chewy 股票的評級自「買進」下調至「續抱」，目標價自 41 美元調降至 35 美元。

Chewy 周四收低 7.49%，至每股 34.93 美元，今年迄今該股下跌 5.8%。

Chewy 計劃未來幾季推出首個國際市場，以期擴大可開發的客群，因此儘管 Horowitz 讚揚 Chewy 於 2022 年提高了利潤率，但因為 2023 年將大筆投資，因此毛利率近期內可能已觸頂。

Horowitz 對 Chewy 在寵物行業中的競爭地位持樂觀態度，但認為須看到更能持續的用戶增長和利潤率擴張回歸的跡象，才會認為該股更具建設性。