毛小孩超吸金 寵物周邊商品買賣銷售額近4年增幅近5成

毛小孩商機持續成長，帶動相關產業不論家數或銷售額都同步成長。根據財政部發布的統計通報，寵物相關產業整體家數近 4 年增加近 3 成，銷售額則有 46% 的增幅，其中又以周邊商品買賣的家數及金額居冠，其中銷售額近 4 年增幅將近 5 成。

越來越多人把貓狗當成家人照顧，也捨得花錢在毛小孩身上，進而帶動寵物商機跟著蓬勃發展。從財政部的統計來看，相關產業家數 2018 年約 6486 家，到了 2022 年已經增加至 8335 家，4 年來增加 28.5%。

在銷售額部分，2018 年整體寵物產業銷售額約 266 億元，4 年來呈現逐年成長態勢，到了 2022 年整體產業的銷售額已達 387 億元，增幅約 46%。不論是產業家數或銷售額全都比 2013 年到 2017 年期間成增速成長。

進一步看寵物產業的類別，其中從事寵物週邊商品買賣的營業人家數最多，銷售金額也最大，分別占整體產業比重約 52%、84%，而周邊商品買賣近 4 年的銷售額增幅達 49% 也高於寵物販售、照顧服務等業別。

統計處表示，受高齡化、少子化影響，加上社會人際關係疏離，催生「陪伴」需求，進而帶動國人飼養寵物數量逐年增加，推升寵物照顧服務產業需求。

統計顯示，營業人家數由 2018 年 1516 家，到了 2022 年已經增加至 2207 家，增幅達 46%，但因市場漸趨成熟，導致家數、銷售額成長低於 2013 年至 2017 年期間的增幅。

在寵物類型部分，根據農委會寵物登記，截至 2022 年底，貓狗合計登記數量已達 222 萬隻，其中犬隻有 140 萬隻、貓有 82 萬隻。

進一步觀察各年登記數量，寵物犬登記數近年皆在 10 萬隻左右，貓登記數量則逐年增長，2021 年、2022 年分別增加 11.5 萬隻、13.2 萬隻超過當年度犬隻的登記數量，兩者結構占比反轉，反映出近年飼養寵物偏好。

如按縣市別觀察，2022 年多數縣市當年登記寵物數皆轉以貓為主流，包括連江縣、基隆市等縣市占比皆逾 6 成，僅花蓮縣、台東縣、屏東縣、嘉義縣及台南市等 5 縣市仍以犬占多數，比起 2018 年登記占比，當時登記以貓為主者僅有台中市及連江縣，顯示由犬派轉貓派現象廣見於各縣市。

