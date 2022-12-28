東森攜手全家開寵物複合超商 目標鋪點100店

東森 (2614-TW) 轉投資東森購物旗下東森寵物和連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (28) 日宣布異業結盟，開出首間寵物複合便利商店─全家東森 1 號店，目標未來鋪點達 100 家。

首家全家東森 1 號店與東森寵物店並設，東森購物董事長王令麟表示，全家異業合作經驗豐富，這次與東森合作是以毛小孩為主題，主要是因，便利店是軟性需求，寵物店和寵物醫院則是剛性需求，寵物店一定會為超商帶來新產值，預計明年開出第 2 店，未來朝 100 家店目標邁進。

王令麟進一步指出，寵物健康檢查平均需耗時 1 個小時，看好飼主到店消費的毛商機，儘管 FamilyMart + 東森寵物這類店型的投資是一般便利商店的 2 倍，但新店型尚未正式啟動宣傳，前 16 天營收達標 60%，顯示有人潮的地方就有錢潮。

東森統計，國內寵物食品加營養保健品市場規模超過 200 億元，疫情雖衝擊實體零售，卻對東森寵物幾乎沒有影響，對未來發展很有信心，因此，在疫情延燒期間，東森與寵物零售通路策略合作的腳步未見停下，例如，收購奧斯卡、與慈愛醫院合作開立並設。

全家董事長葉榮廷則表示，全家東森一號店還提供 FamiSuper 選品超市、歐式麵包哈肯舖等專區規劃，滿足生鮮蔬食、烘焙麵包等個人化和家戶型的雙重需求，同時，消費者可在全家購買生鮮食品、日常用品後，再帶著寵物車到東森寵物購買毛小孩需要的商品，完成一站購足。