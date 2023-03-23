AI是否將取代人賴 童子賢：發展仍處中學生階段

國科會今 (23) 日舉行 AI 進行式 - 技術展望與產業應用論壇，面對 AI 應用趨勢發展、是否會取代人類，和碩 (4938-TW) 董事長童子賢認為，AI 發展目前仍處在中學生階段，還沒到大學、研究所的階段，而換個方向來看，AI 應該是強化人類判讀、學習能力。

童子賢說，一個產業要發展到研究所階段，才算是成熟到不會再改變，因此現在就斷定 AI 會取代哪些產業並不可知，不過 AI 確實擅長於判斷圖形、聲音，過去美國太空總署 (NASA) 就跟 Google(GOOG-US) 合作，將拍攝的太空照片交由 AI 掃描判斷，就意外發現很多科學家沒有發現的內容。

童子賢進一步指出，或許 AI 會取代一部分的科學家沒錯，但換個方向來看，應該要說 AI 是強化科學家的判斷能力，延伸到提升工程師、作家、學生等的學習能力。

童子賢也說，AI 背後具備許多技術，包含大數據學習、很強的運算能力、很好的演算法等，而回顧過去世界就在電腦網路、感測器發展下出現快速發展，如今 AI 在相關基礎下，加上具備良好的演算法、記憶體數據等，延伸出預測、判斷能力。

童子賢今日出席的論壇是國科會繼今年 1 月宣布啟動 Taiwan Science and Technology Hub(Taiwan S&T Hub) 後，首場在台論壇，除童子賢外，也邀請人工智慧 (AI) 領域國際知名學者史丹佛大學教授李飛飛、iKala 執行長程世嘉、網家 (8044-TW) 執行長張瑜珊等與談，國科會也預期，將有助增進台美 AI 領域在科研與產業間交流。

關於 AI 技術發展、人才培育等國際鏈結，國科會說，目前已在史丹佛大學設立 Taiwan Science and Technology Hub，以整合台美頂尖學研機構的雙邊科研合作及人才培育、交流及新創資源，並與美國進行更深、更廣的科研、技術研發、產業應用的合作，以放大台灣科研印象。