高齡科技策略會議登場 童子賢：產業規模以千億元為計算基礎

國科會日前揭露我國未來科技發展重點，其中淨零碳排、6G、高齡科技等領域，今 (6) 日也進一步舉行高齡科技產業策略 (SRB) 會議，國科會主委吳政忠說，台灣完全有機會藉由社會需求，打造下一個護國神山，和碩 (4938-TW) 董事長童子賢也以產業界代表出席，認為未來高齡產業產值將以千億元計算。

高齡、樂齡世代來臨，童子賢說，社會變遷這是沒有辦法的，並打趣的說，1980 年代他第一次去日本出差，一出車站迎面而來的數萬個年輕人，而現在去日本公園走一趟，迎面而來的也是數千數萬名老人，因為 40 年前的人口紅利退去，而這在經濟與所得走在前面的國家，無一例外，台灣也步入高齡化社會。

童子賢進一步指出，科技在過去 20 年就持續服務人類，隨著高齡社會來臨，更需要科技的輔助，因為包含感應器、網路攝影機、影像處理到軟體平台其實都建構得相當完備，如何進一步整合起來才是關鍵，因為有消費就有交易，進而形成產業，背後也將帶來龐大商機。

童子賢更舉例，如果有疝氣、心悸、白內障甚至牙齒掉了的小疾病，在 200 年前幾乎是束手無策，不過現在可以透過植牙、人工關節、簡單的手術改善疝氣，因此不可否認科技在這 100 年多年來持續造福人類。

隨著台灣逐漸步入樂齡、高齡、超高齡社會，童子賢說，不妨思考一下身邊的親人、朋友、同事，如果他們是長者會需要甚麼需求、或是遇到什麼樣困難，其實一些方向就會若隱若現得浮出，他期許要進一步了解這個年齡層的需求，並預估這個產業將是以千億元在計算，只是看多少個千億。

吳政忠也表示，透過運用台灣在資通訊與醫療的強項，提供高齡者與照護者在食醫住行育樂各方面的協助，以普惠科技的價值，帶動產業共好，邁向包容創新的社會願景，尤其台灣也已走到科技要回應國家、社會、環境需求的階段，台灣是有機會運用社會需求去發展下一個護國神山，讓台灣的產業不會只有過去集中的製造與代工。