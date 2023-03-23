群創小金雞睿生光電3/27轉上市 今年工業檢測業務估翻倍成長

面板大廠群創 (3481-TW) 旗下小金雞睿生光電 (6861-TW) 將在下周一 (27 日) 由興櫃轉上市，總經理李志聖今 (23) 日表示，由於全球政經局勢變化快速，對今年整體營運展望相對保守，但仍預期醫療產業需求健康、成長可望相對穩健，今年也看好 AXI 工業檢測應用在需求拓展、基期較低下，可望翻倍成長。

睿生光電近年除深耕既有精準醫療領域市場外，也積極擴大布局寵物經濟、工業檢測 AXI 等應用，先前也預告今年下半年包含工業檢測 AXI、寵物照護雲平台等都將陸續上線，營運貢獻可期，李志聖則透露，目前公司有 7-8 成產品仍屬於人醫領域。

睿生光電董事長楊柱祥則以登山形容睿生光電布局，過去 20 年耕耘第一座山健康醫療，聚焦人醫領域，未來則會切入成長潛力更大的寵物經濟、智慧製造上，透過 AI 分析、雲應用，提供更健康的生活，同時也協助解決老齡化、少子化、減碳等社會問題。

外界也關注睿生光電在 AXI 工業檢測應用布局，李志聖說，去年已經出貨 5 台不同規格的客製化產品，預期今年出貨量將能進一步翻倍成長，且因客製化、產品單價不同，將有助毛利率持續提升，目前客戶除集團自身外，未來也計畫瞄準鋰電池檢測、半導體及電子檢測等領域。

睿生光電下周一 (27 日) 將以承銷價 70 元正式上市掛牌交易，為台灣首家整機百分之百設計與製造 X 光平板感測器大廠，產品也已陸續通過美國食品藥物管理局 (FDA)、歐盟 (CE)、衛福部食品藥物管理署 (TFDA) 等三大醫療體系認證，旗下 Veticle 獸醫社群雲端平台、髖部骨折檢測模型也預計分別在下半年上線、取得 TFDA 認證。