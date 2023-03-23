材料-KY去年EPS達20.72元股利配11.2元 還要辦現增籌資10億元

材料 - KY(4763-TW) 今 (23) 日公布最新財報，去年在國際市場醋片及絲束報價走高及新產能挹注之下，營收及獲利雙雙改寫新高，稅後純益 12.5 億元，大賺逾兩個股本，年增 2.5 倍，每股純益達 20.72 元，將對去年下半年股利配發每股 5 元現金及 1.5 元股票股利。

加計材料 - KY 對去年上半年已配發的 4.7 元現金股利，材料 - KY 對 2022 年全年配發的股利包括股票股利計算在內，則高達 11.2 元。同時，今天材料 - KY 董事會並通過發行 4000 張現增股，暫訂以每股 250 元溢價發行，將自市場募集 10 億元資金，用於充實營運資金。

材料 - KY 在 2022 年第四季營收 12.3 億元，創新高，毛利率 48.18%，季增 9.63 個百分點，年增 19.2 個百分點，稅後純益 3.51 億元，季增 14.57%，年增 4.76 倍，每股純益 5.25 元。

材料 - KY 在 2022 年營收 42.69 億元，創新高，毛利率 39.43%，年增 9.41 個百分點，稅後純益 12.5 億元，年增 2.5 倍，每股純益達 20.72 元。

材料 - KY 生產的絲束爲香菸濾嘴等應用，2022 年除完成上游原物料的醋酐的自行整合開發生產之外，同時 2022 年完成 3000 噸產能擴充，2023 年更將再擴充 1.7 萬噸，總產能提升到 3.7 萬噸，也就是說，到今年 4 月，材料 - KY 的絲束產能較去年同期提升幅度達到 100%。依產品組合來看，2022 年絲束產品占營收比重約 63%，在新產能及市場需求的推升之下，公司預估 2023 年的比重將再衝高至 70%。

材料 - KY 已取得全球四大煙草公司訂單，除報價上漲外，也加開產能因應需求，預計 2023 年絲束產能將倍增，除去年全年營收以 42.69 億元改寫新猷，且目前訂單能見度高，成長動能可望延續，保守估 2023 年營收可望達到 57 億元。