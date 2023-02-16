文化成年禮金擴大發放 18-21歲每人1200點用於藝文消費

行政院長陳建仁今 (16) 日拍板通過文化部提出的疫後「振興振心」方案，其中，成年禮金原先規劃發放對象為 18 歲青年，經過爭取特別預算後，決議加發 19 至 21 歲，每人 1200 點，可用於看展覽、看演出、買書、看國片、買文創或工藝品等藝文消費，總計約有 90 萬人受惠。

文化部表示，藝文產業「衰於百業之前、興於百業之後」，3 年疫情重創，包含電影票房砍半、表演藝術及視覺藝術產業觀眾嚴重流失、傳統戲曲失去舞台面臨存亡，以及實體書店、獨立書店、微型文創產業等地方小型藝文店家消費人口銳減。

文化部說，藝文產業受限營運模式須經創意發想、排練等較長整備期，因此恢復期慢，以 2022 年文化部主管 8 大產業銷售額觀察，相較疫前的銷售成長率，與製造業相比仍存在雙位數差距。

文化部指出，考量自 2019 年疫情爆發，讓 3 屆熱血青春的 18 歲青年不僅失去象徵成年的高中畢業典禮，錯過了畢業旅行、校外教學等社群體驗，文化活動交流機會亦無奈被迫中斷。因此，文化部積極爭取特別預算，規劃以「精準振興」為目標，提出擴大成年禮金發放，門檻將從 18 歲放寬至 21 歲。

產業振興升級方面，文化部規劃包含 18-21 歲符合成年禮者，至獨立書店購書將加發購書禮金，並鼓勵縣市轄內書店串連辦理書展、書市、主題活動等，提振實體書店營運；支持故事內容開發，強化內容產業升級；以及規劃博物館及地方文化館相關遊程、辦理文化觀光串連、社區見學體驗行動計畫等，帶動地方文化觀光、小型藝文消費產業復甦。

此外，為彌補疫情下民眾難以參與藝文活動的缺憾及兼顧文化平權，將媒合表演藝術及傳統戲曲等進行偏鄉巡演；並藉由結合民間大型宮廟活動，辦理戲曲大匯演，創造傳統藝術劇團、表演團隊等演出機會，同時拓展藝文欣賞人口。