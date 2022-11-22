〈玉晶光法說〉本季與明年首季營收可望優於往年同期

蘋果光學元件供應鏈玉晶光 (3406-TW) 今 (22) 日召開法說會，董事長陳天慶指出，展望第四季與明年首季，目前需求來看，營收有機會比往年同期好，最終成果看客戶拉貨而定，獲利多寡則要看良率。

玉晶光第三季毛利率也衝高至 41.96%，公司指出，主要是受惠匯率、新產品良率提升及有利產品組合所產生效益。

陳天慶指出，手機鏡頭朝高畫素走升趨勢不會停止，玉晶光潛望式加上變焦功能的手機鏡頭已出貨，並同步開發單純潛望式鏡頭，明年營運正向看待。

玉晶光前三季 1000 萬以上畫素鏡頭營收比重已躍升到 47%，1000 萬畫素以下鏡頭比重爲 13%，其他包含 TOF Lens、Flash Lens、VR 及 LED 照明產品等產品出貨則占 40%。

玉晶光第三季營收 71.77 億元，創新高，稅後純益 17.29 億元也改寫新高，超越上半年獲利總和，每股純益 15.34 元。

玉晶光前三季營收 134.69 億元，毛利率 38.21%，年增 3.37 個百分點，稅後純益 24.29 億元，年增 76.9%，已超越去年全年，每股純益 21.57 元。

玉晶光 9 月營收創新高後，10 月營收下滑 23.14 億元，月減 15.31%，年增 17.7%；累計今年前 10 月營收 157.83 億元，年增 21.59%。玉晶光主管指出，第四季已過傳統旺季，使得 10 月營收較 9 月修正