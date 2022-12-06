玉晶光11月營收19.78億元創歷年同期新高 年增2.81%

玉晶光 (3406-TW)(6) 日公布 11 月月營收為 19.78 億元，為歷年同期新高，月減 14.48%，年增 2.81%。主要是因客端在第四季因客戶需求稍緩，導致營收較第三季低，但對未來營運仍是正面看待，同時，玉晶光也認為，第四季及 2023 年首季的營收表現也將超過歷年同期。

玉晶光 2022 年前 11 月營收 177.62 億元，己超越去年全年營收，年增 19.17%。

玉晶光今年前三季營收 134.69 億元，毛利率 38.21%，年增 3.37 個百分點，稅後純益 24.29 億元，年增 76.9%，已超越去年全年，每股純益 21.57 元。

玉晶光指出，玉晶光對未來營運仍是正面看待，同時另有部分客戶的新產品，玉晶光均能滿足客戶時程，至於何時會有較大貢獻，要看實際拉貨狀況而定。

大立光 (3008-TW) 已在 5 日公布 11 月營收 52.31 億元，爲 24 個來新高，月增 0.35%，年增 20.22%，累計前 11 月營收爲 437.11 億元，年增 2.94%，雖然大立光第四季進入傳統出貨旺季，但市場整體需求力道並不強，預估 12 月的出貨量將較 11 月下滑。