〈玉晶光法說〉VR產品客戶新品上市有助營收 車載不缺席鎖定ADAS及無人駕駛

玉晶光 (3406-TW) 今 (22) 日召開法說會，總經理郭英理指出，目前產能仍處在緊張狀態，對明年看法正向，成長動能將來自光學元件、手機、VR 及 AR 小鏡頭等產品，其中 VR 產品客戶有新品上市，對營收有加分，至於車用鏡頭也將不缺席，鎖定 ADAS 與無人駕駛等應用相關高階產品為主。

郭英理指出，2023 年三大工作重點在與客戶溝通，將產能及新產品開發到位，以及產銷平衡做到高品質低成本製造；而手機搭配多鏡頭、提升規格加上虛擬實境 (VR) 產品開發，光學產業仍是熱門行業。

至於市場關注的 VR 與 AR 產品相關，玉晶光指出，VR 產品目前占營收比重不大，但明年起客戶陸續有新機種上市，對營收有加分效果；AR 產品部分，隨著零組件散熱、電池、光源、清晰度等效能改善後，未來也將有更大發展空間。

玉晶光表示，將配合客戶發展具 AR 功能的智慧眼鏡 (Smart Glass) 鏡頭，中低階應用則同樣配合客戶開發。

產能方面，玉晶光目前在台中及福建廈門都有設廠，考慮將部分 VR 產品產能移往廈門廠，產能擴充則以台中廠為主。

車載相關，光學產業界普遍保守看到對光學廠的獲利貢獻，郭英理指出，玉晶光汽車鏡頭布局不缺席，目前也有出貨，玉晶光將專注在中高階像是 ADAS 及無人駕駛部分，以維持毛利率。