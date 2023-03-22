交長：通勤月票已有20縣市提案 北中南三區拚7月上路

交通部推出促進公共運輸方案，為了加速減輕通勤族的負擔，交通部長王國材今 (22) 日表示，目前已有 20 個縣市參與通勤月票方案，包括北北基桃、中彰投苗、南高屏等都會生活圈，台鐵正在加速建置系統，以 7 月開通為目標。

王國材今天出席立法院交通委員會報告，會前受訪時指出，目前全台 22 縣市中已有 20 縣市參與通勤月票方案，僅金門縣、連江縣未申請，其中以北北基桃、中彰投苗、南高屏 3 個都會區較明確，除區域通勤月票之外，還有市區內公共運輸月票。

根據各縣市的規劃，北北基桃預計推出 1200 元通勤月票吃到飽，全區捷運、公車、公共自行車、台鐵、國道客運皆可搭乘。

中彰投苗推區域市民 699 元月票 (非市民 999 元)，可搭台鐵、捷運、公車、公路客運與公共自行車，其中台中市額外推市區市民價 299 元、非市民價 599 元，可搭市區內台鐵以外的公共運輸。

南高屏則推出 999 元月票，可搭乘區內台鐵、公車、公共自行車、捷運、輕軌及渡輪，其中高雄市額外推市區 399 元月票，可搭市區內公共運輸、台南市及屏東縣個別爭取市區 299 元方案。

此外，宜蘭縣規劃推出 1800 元城際型月票 (國道客運到雙北)、1250 元縣內客運月票等方案。而花蓮縣、台東縣及澎湖縣皆研擬單一縣市內通勤月票，目前尚未提出具體方案。

王國材強調，台鐵等票證系統都在全力加速建置，原則上以 7 月開通為目標。不過，三大都會生活圈以外的跨城際通勤月票或都市內通勤月票，相關前置作業還需整合一段時間。