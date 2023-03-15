交部同意補助 台中市區通勤月票299元納入台鐵

繼高雄市推出通勤月票 399 元納入台鐵各站點後，台中市長盧秀燕今 (15) 日宣布，台中市區月票方案同樣納入台鐵，市民價每月 299 元，為目前全國最便宜，預計至少有 1.7 萬民通勤通學的市民受惠，非市民價則為 599 元。

台中市府指出，原先中央城際方案有補助台鐵及國道客運，台中市 699 元是全國最便宜，南部城際方案是 999 元，北部則是 1200 元；如不含台鐵及國道客運，台中為 299 元。不過，多位市議員反映，高雄每月 399 元方案納入城際運輸，中市府是否有機會再向中央爭取預算。

盧秀燕表示，由於也有台中市民在市區內搭乘台鐵作為通勤通學的交通工具，交通部主動釋出善意，部長王國材通多次致電溝通後，將由中央補助納入台鐵經費約 9 成，可望大大減輕地方財政負擔。

盧秀燕對於中央給予地方回應表達感謝之意，經市府評估後，台中市區月票納入台鐵，市民價每月仍為 299 元，是全國最便宜，非市民價 599 元；至於跨城際定期月票，市民是 699 元，非市民 999 元。

台中市交通局長葉昭甫表示，未來定期票實施後，市府原預估每年增加 2 至 3 億元經費，新增納入台鐵後，預算可能提高 3 至 4 億元。

葉昭甫指出，目前估算台中市區使用台鐵通勤通學人數約 1.7 萬到 1.8 萬人，通勤月票能否納入台鐵上路後，使用人數可能會再增加，不排除到 2 萬人。

至於月票正式上路時間，盧秀燕表示，這涉及台鐵設備更新問題，雖然各縣市月票訂價不同，但起步時間會全國一致。