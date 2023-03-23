〈穎崴法說〉今年展望比先前樂觀 首度前往馬國設據點

測試介面大廠穎崴 (6515-TW) 今 (23) 日召開法說會，董事長王嘉煌表示，現階段看法比 2 月時樂觀，預期今年營收逐季成長，全年大致持平去年或呈現小幅成長，另外，為因應東南亞需求量增加，將首度前往馬來西亞設置服務據點。

王嘉煌表示，眾多封裝測試業者以及 IDM 大廠皆在馬來西亞設有產線，公司為滿足當地客戶需求量提升，以及提供就近服務，目前已選定檳城作為辦公室，預期 5 月下旬正式開幕。

針對近期 AI 產業發展，王嘉煌看好，隨著 AI 應用不斷拓展，未來 AI 不僅結合 IOT，也可能結合資料分析，預期未來幾年隨著 AI 發展以及整個市場應用越來越廣泛，將進一步將帶動測試介面需求。

穎崴近期受惠 HPC 應用興起，高階測試介面訂單穩健增長，尤其 GPU、CPU 與 AI 晶片具有高頻高速、大功耗和高腳數小間距等特點，象徵訊號干擾問題加劇，大功耗則需要較大的散熱需求，因此，高品質的測試介面在確保待測物信號完整且可靠地傳送至測試設備具有關鍵作用。

穎崴同軸測試座 (Coaxial Socket) 在 GPU 和 AI 應用，具備卓越的電信測試特性，已成為國際大廠的重要產品合作夥伴。

新品方面，王嘉煌補充，穎崴先前布局的微機電 (MEMS) 探針卡，今年有 2 家以上客戶正洽談合作，期盼上半年確定合約，預估最快年底前通過客戶端產品驗證。