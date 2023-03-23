工研院布局太空商機 與印度衛星產業協會簽署MOU

工研院今 (23) 日表示，面對全球新興太空產業發展，行政院已將太空產業列為六大核心戰略產業之一，在經濟部中小企業處支持及推動下，工研院攜手印度民間最大太空科技組織印度衛星產業協會 (SIA-India) 共同培育太空科技新創人才，雙方在 3 月 21 日簽訂合作備忘錄 (MOU)，將共同拓展太空科技商機、深化太空生態圈交流，促進臺印太空產業發展。

工研院表示，此次與印度衛星產業協會簽訂 MOU，可藉此成為台灣業者進軍印度太空產業的敲門磚，SIA-India 旗下包括 50 個太空科技業界代表性會員、超過 600 個企業，涵蓋衛星運營商、製造商、供應商、新創公司、學術機構等範疇，上下游供應鏈完整，預期將藉此強化台灣印度雙邊合作夥伴關係，掌握太空科技商機。

工研院產業服務中心執行長陳立偉表示，印度政府投入國際太空產業發展不遺餘力，近年放寬太空技術領域的投資監管，吸引民間資金、企業、新創爭相投入，根據印度新創資訊平台 Tracxn 分析，2022 年印度太空新創投資總額倍增，且新創公司總數也超過百家，顯示印度太空新創正蓬勃發展。

陳立偉進一步指出，印度在發射承載、行星探索及軟體開發具有豐富經驗，而台灣擁有先進的電子及精密機構設計製造能力，透過印度新創、企業與台灣供應鏈對接，可望促成台印雙贏的合作模式，共同航向藍海商機。

印度衛星產業協會會長 Subbarao Pavuluri 表示，工研院與 SIA-India 之間簽署的合作備忘錄將為太空領域的合作鋪成一條嶄新的道路，不僅是產業間的合作，更是構築兩國新創企業與學術機構人才嶄露頭角的舞台，未來將持續規劃更多這樣的互動機會。