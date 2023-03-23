正新看輪胎業谷底翻揚 旗下瑪吉斯成BMW 1系列原配輪胎供應商

正新輪胎 (2105-TW) 董事長陳榮華今 (23) 日表示，隨著中國解封，今年中國市場需求也將回升，輪胎業可說是已從谷底翻揚；此外，正新旗下瑪吉斯輪胎 (MAXXIS) 近期也傳捷報，與 BMW 集團新車款合作已進入另一個新階段，成為 BMW 1 系列車款指定新車配套輪胎。

陳榮華表示，MAXXIS 很榮幸能成為 BMW 1 系列車款指定新車配套輪胎，也代表瑪吉斯輪胎的品質與性能，皆符合 BMW 集團嚴格的設定標準；本次 BMW 1 系列車款使用 MAXXIS HP5 輪胎，在濕地抓地力和滾動阻力方面均獲得歐盟輪胎標籤最高評級 A。

瑪吉斯輪胎 2015 年起與 BMW 開始合作，初期供應備胎給原廠車款 BMW Mini Clubman 和 BMW X1 ，次年又增加 BMW 5、BMW 7、BMW X3 和 BMW X4 等主要車系。除在歐洲緊密合作外，瑪吉斯輪胎也在全球市場提供輪胎服務給 BMW 集團，包含電動速克達 BMW CE04，也是搭配 MAXXIS Supermaxx SC 輪胎。

對於產業市況，陳榮華表示，雖然自行車存在庫存問題，但疫情後，汽機車胎展現剛性需求，隨著中國市場解封，今年中國市場需求也可望回升。

正新今日也在台北國際自行車展中宣布，與台化 (1326-TW)、福懋(1434-TW) 三方攜手合作，導入使用來自回收海洋漁業為原料的環保耐隆簾布，製作自行車胎，透過優良生產技術與嚴密品質管控，輪胎品質更穩定、性能優良。

台化是全球少數成功量產，以化學法散聚回收耐隆的企業之一；福懋則應用台化海洋回收耐隆，配合輪胎品牌客戶需求，生產高品質環保輪胎簾布交予正新，製造環保自行車輪胎。

