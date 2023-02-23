穎崴高階測試需求續強 今年營收估持平到小幅成長

測試介面業者穎崴科技 (6515-TW) 今 (23) 日表示，今年高階測試需求穩健，應用在高頻、高速的同軸測試座 (Coaxial Socket) 業績可望維持成長，可抵消消費性與中低階產品需求降溫，全年營運可望持平至小幅成長。

穎崴有兩大產品線，包括邏輯測試座 (Test Socket) 和垂直探針卡 (VPC)，其中，去年同軸測試座佔公司營收約 37%，預期隨著 ChatGPT 等應用發展，將帶動 AI、HPC 等更高頻高速的 CPU 和 GPU 晶片，推升今年營收比重至 50%。

同時，隨著半導體先進製程被廣泛採用, 各類晶片複雜度迅速增加，系統測試 (SLT) 重要性也日益提高，整體測試介面的需求量也將隨著系統測試時間延長同步攀升，如過往 ATE 測試時程僅需幾秒鐘，但 SLT 測試卻須達 10 來分鐘，測試座用量也達 10 倍以上，也推升公司營收。

穎崴看好，隨著 7 奈米以下先進製程價格進入甜蜜點，客戶開案皆以 7 奈米以下為主，今年營收比重可望再高於去年的 69％。

至於新廠，穎崴指出，高雄楠梓新廠正移入機台，預計第二季正式投產，屆時將把租賃的岡山廠探針產能搬遷至楠梓廠，將探針卡自製率自 25％提升至 50％，有助製造成本減少逾 1 成，效益將在下半年陸續發酵。

針對垂直探針卡，佔穎崴營收約 20%，穎崴說，過去公司較專注為單一客戶提供定制化產品，現在公司將重點放在擴大客戶群和增加客戶數量上，為實現目標，已開始強化產品的多樣性和廣泛性產品開發，以滿足更多客戶需求。

穎崴老化測試座則是專注於 AI、HPC、軍工和汽車電子等高階領域，有別於其他同業的開模製造，穎崴採用類似高頻高速測試座的機鑽工法更便於實現大封裝、高精密度客製化產品；雖然老化測試座只能做一次性的測試使用，但大量的需求也可挹注公司營收。