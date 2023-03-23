盤中速報 - 凌華(6166)急拉2.41%報63.8元，成交56張

凌華(6166-TW)近5分K漲速2.41%，23日09:09報63.8元，成交56張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
凌華(6166-TW)近5日股價上漲2.14%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲4.9%。台灣加權指數上漲2.42%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+40 張
- 外資買賣超：+56 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-16 張
- 融資增減：-19 張
- 融券增減：0 張
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