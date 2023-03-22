凌華結盟亞旭、泰雅 攜手打造MicroRAN 5G專網解決方案

工業電腦廠凌華科技 (6166-TW)22 日宣布，與亞旭電腦及泰雅科技簽署合作意向書 (MOU)，成為 5G 專網策略合作夥伴，共同建置開發 MicroRAN 5G 專網的 All-in-one 解決方案。

此次三方合作，由凌華科技提供 MEC 伺服器，亞旭電腦提供 Small cell，泰雅科技提供 5G 核網軟體，整合推出 All-in-one Turnkey 解決方案。

凌華表示，5G 專網為智慧製造帶來轉型契機，然而，許多中小型企業礙於 5G 建置的高成本加上佈建耗時，遲遲無法運用 5G 為其傳統工廠進行更新與升級。

凌華進一步指出，MicroRAN 5G 專網 All-in-one 解決方案，能快速佈建、安全及可靠，解決中小企業建置 5G 所面臨到的諸多問題，包含高建置成本、複雜的網路架構、與既有 Wi-Fi 及有線設備的整合瓶頸，以及網路安全管理。

MicroRAN 5G 專網 All-in-one 解決方案，除了極簡的軟硬體架構便於安裝，同時支援 5G、Wi-Fi 以及乙太網路連線，相容新舊終端設備；在網路安全部分，基於終端設備時間、地點等不同情境進行安全管理，並提供整合的 UI 畫面方便統一控管，採用 n79 頻段專網專用，保護企業資料。

另外，硬體伺服器及室內、室外型 Small Cell 支援寬溫環境需求，安裝地點彈性無須另外設置數據中心或機房提供散熱，這些特點都為客戶省去高額的建置成本。