盤中速報 - 凌華(6166)急拉2.18%報60.7元，成交81張

凌華(6166-TW)近5分K漲速2.18%，06日09:10報60.7元，成交81張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
凌華(6166-TW)近5日股價上漲5.31%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲3.47%。台灣加權指數上漲4.48%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+272 張
- 外資買賣超：+234 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+38 張
- 融資增減：+49 張
- 融券增減：+1 張
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AI優化後報酬率
+35.24%
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原投組報酬率
+27.23%
$12,723
投組標的成分
40%
2482
20%
3558
20%
4763
10%
6104
10%