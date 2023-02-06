盤中速報 - 凌華(6166)急拉2.18%報60.7元，成交81張

凌華(6166-TW)近5分K漲速2.18%，06日09:10報60.7元，成交81張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

凌華(6166-TW)近5日股價上漲5.31%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲3.47%。台灣加權指數上漲4.48%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+272 張
  • 外資買賣超：+234 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+38 張
  • 融資增減：+49 張
  • 融券增減：+1 張

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