電金拉抬不敵航運扯腿 台股15700平盤徘徊



聯準會升息 1 碼 (0.25 個百分點)，美股四大指數齊跌，台股今 (23) 日有氣無力，開盤下跌 48.86 點以 15711.60 點開出，資金主要聚焦半導體、汽車、金融拉抬，但不敵航運壓盤，早盤指數持續在 15700 點附近震盪。

聯準會升息 1 碼澆熄市場降息期望，美股四大指數齊跌，道瓊大跌 530 點，台股今天雖有半導體族群撐場，但指標股台積電 (2330-TW) 在平盤下游移，聯電 (2303-TW) 早盤跌逾 1%，拖累大盤走勢。

汽車族群中的中華、東陽、聯嘉在買盤支撐下，推升股價走揚；資訊族群中的訊連、三商電相對有撐，盤中分別各有 5%、3% 以上的漲幅，關貿、邁達特等也在買單敲進下，支撐股價走勢。

金融股開低走高，國票金盤中大漲 2%，兆豐金、玉山金、開發金、台新金股價均在平盤上整理；金控雙雄國泰金、富邦金相對弱勢，持續在平盤下徘徊。

航運族群成資金提款標的，散裝航運股包括：慧洋 - KY、台航、裕民、新興、中航、四維航盤中跌幅分別各有 1%~3%；貨櫃三雄的陽明、長榮、萬海股價同樣有壓。

整體而言，早盤雖有電子、金融兩大族群齊力拉抬大盤，但不敵航運跌勢，指數盤中雖由黑翻紅，但漲勢相對有限，高點衝上 15780 點後拉回整理，盤中不宜貿然追高。

