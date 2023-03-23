中國車市價格戰打了個寂寞？3月前兩周銷量大跌 部分車廠降價套路多

中國車市價格戰打了個寂寞？3 月前兩周銷量大跌，且部分車廠降價套路多，中國汽車工業協會（以下簡稱中汽協）表示，價格戰不是長久之計，車市應儘快回歸正常秩序。

據《每日經濟新聞》報導，針對 3 月以來車市促銷降價潮，中汽協在周三（22 日）發文表示，此輪降價炒作應儘快降溫，使產業回歸正常運行，確保全年產業健康平穩發展。

此前東風汽車參與「湖北政企購車補貼」活動，旗下東風本田、東風風神、東風日產、嵐圖、東風標緻、東風雪鐵龍等品牌展開限時促銷，引發新一輪降價潮。

長安汽車隨後對旗下暢銷車型長安深藍 SL0 補貼人民幣（下同）2.2 萬元現金；比亞迪啟動專項限時營銷活動，推出宋 PLUS 車系和海豹下訂抵扣購車款活動；北京現代展開全系限時補貼活動...... 北京、上海、天津、雲南、浙江、河南等十餘個省市陸續提出補貼政策，眾多車廠也紛紛跟進降價。

中汽協認為，去年第 4 季，尤其是 12 月中國疫情暴發以來，汽車產銷步調再次受到嚴重影響。時序進入 2023 年，1~2 月汽車行業整體銷售量下降明顯，企業終端庫存急劇上升，經營壓力加重，迫使企業採取各種措施降低庫存。

儘管如此，中汽協會表示，各大車廠推出的優惠車型多為長庫齡、舊款或滯銷庫存車型。在此輪促銷前，車廠已經對這些車款推出可觀優惠價格，如今為了吸引眼球，誇大降價幅度，很容易誤導消費者。中汽協呼籲，營銷宣傳手法要得當。

針對本次價格戰中降價幅度更大、範圍更廣的燃油車，中汽協認為，雖然新能源車發展較快，但燃油車也在加速技術升級，不斷適應市場需求新變化。未來很長一段時間兩者是共存關係，共同滿足不同需要，消費者應根據自身需求做出選擇。

值得注意的是，此前中國汽車流通協會（以下簡稱流通協會）也曾發文稱，武漢市政府的補貼只限定在本地生產的汽車品牌，可能引發一系列問題。

流通協會認為，只對本地生產的汽車品牌補貼有失公允，這種選擇性的做法有明顯地方保護色彩，對非本地生產的汽車品牌不公平。流通協會的調查結果顯示，近期除武漢外，全國各地 4S 店到店客流量大幅成長，成交量卻顯著下降，部分消費者開始持幣待購、等待降價補貼政策，並未顯現促銷效果。

流通協會的統計顯示，3 月 1 日~ 12 日中國乘用車市場銷量為 41.4 萬輛，較一年前下降 17%；今年以來累計銷量為 309.4 萬輛，下滑 19%。

流通協會表示，近期各地方政府陸續提出促銷政策，如果各地都效仿武漢，即只補貼在本地生產的汽車品牌，勢必導致汽車市場分割和市場秩序混亂。