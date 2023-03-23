Gogoro結盟新加坡熊貓外送 推企業專屬電動車隊

電動機車大廠 Gogoro(GGR-US) 今 (23) 日攜手汽車集團 Cycle&Carriage Singapore(C&C) 共同宣布，與外送領導平台 foodpanda 合作，在新加坡展開電池交換系統試點計畫。

Gogoro 說明，這是繼去年新加坡陸路交通管理局 (LTA) 宣布授予 Gogoro 和 C&C 進行電池交換系統沙盒試點計畫後，雙方深入合作的新里程碑。

C&C 隸屬於在東南亞擁有領先市場事業的 JardineCycle&Carriage(JC&C) 集團，於當地擁有重要的汽車業務，雙方於去年開始合作採用 Gogoro 便利又快速的電池交換技術後，此次 foodpanda 加入合作陣容。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示，在台灣，超過 26% 的機車外送使用 Gogoro 電池交換系統，而新加坡正處於永續發展的轉折點，透過永續的交通解決方案，可發揮綠色影響力。

陸學森指出，由於外送夥伴行駛里程平均是一般騎士的 6 倍以上，因此，讓外送夥伴採用智慧永續的電動運具，將可加快城市轉型的腳步。

此項試點計畫為，C&C 透過租賃方案為 foodpanda 提供由 Gogoro2 智慧電動機車組成的企業專屬車隊，租賃方案還包含電池交換服務與車輛維護，外送夥伴使用電動機車的成本與燃油機車相當，且無須再面對浮動的油價和維護成本。

C&C 表態，看好永續移動解決方案前景，未來將攜手更多夥伴，在新加坡和其他市場擴大 Gogoro 智慧電動機車車隊和電池交換站的應用規模。