台韓證交所第三度簽署MOU 目標鎖定三業務強化合作

台灣證交所今 (14) 日宣布第三度與韓國交易所簽署合作備忘錄，目標將強化 ESG、合編指數及資訊業務合作，希望透過 MOU 簽署強化台韓雙方金融市場發展。

台灣證交所董事長林修銘指出，台韓證交所近年來不論在市場拓展、指數合作編輯、教育宣導等都有密切的合作與交流，雙方曾分別在 2000 年、2015 年簽署合作備忘錄，今天是第三度簽署備忘錄，將就過去奠定的基礎，打造新的合作策略方向，也藉此提高我證交所在國際市場的能見度。

韓國交易所董事長孫炳斗 (Sohn, Byungdoo) 則強調，台灣證交所與韓國交易所是戰略夥伴，致力為台韓資本市場創造最高價值，本次的合作備忘錄即是對雙方協調合作價值的認可，本次 MOU 簽署將增進台韓交易所在全球的影響力，引進更多資本注入臺韓資本市場，成為亞洲市場成長動力。

金管會副主委蕭翠玲也說，韓國交易所是東北亞金融中心之一，近年來積極推動中小企業加入資本市場，並持續推動資本市場落實永續發展，看好本次台韓 MOU 簽署不僅可奠定韓國與台灣在資本市場的合作基礎，也有助於強化台韓雙邊關係，期許台韓能建立起更緊密之夥伴關係，串接兩地資本市場。

證交所指出，台灣證交所與全球重要市場及區域交易所夥伴，長期在商品、制度、人才培育等領域合作，近年也積極在永續金融及新創產業等面向拓展業務交流，以加強互惠互助的國際連結，未來證交所將繼續致力於推動台灣證券市場的發展，為資本市場帶來更多機會和成果。